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تركيا.. خطوط أنابيب النفط لم تتضرر من الزلزال والتدفق مستمر

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 6 - فبراير - 2023 12:16 مساءً
زلزال مدمر يضرب تركيا

زلزال مدمر يضرب تركيا

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قال مسؤول في قطاع الطاقة التركي لرويترز، الاثنين، إن الزلزال القوي الذي ضرب تركيا لم يسفر عن حدوث أضرار في خط أنابيب كركوك-جيهان الذي ينقل النفط من العراق إلى تركيا وخط أنابيب باكو-تفليس-جيهان، مضيفا أن تدفقات النفط مستمرة في الخطين.

وضرب زلزال بلغت شدته 7.8 درجة جنوب تركيا وشمال غرب سوريا في وقت مبكر اليوم الاثنين، وأسفر عن مقتل ما يزيد على 500 وإصابة المئات بعد انهيار مبان في أنحاء المنطقة، فيما بدأ البحث عن ناجين وسط الأنقاض.

وأعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، أن زلزالا مدمرا بلغت قوته 7.8 درجة هز جنوب تركيا وشمال سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع الساعة الـ4:17 صباحًا، (الـ01:17 بتوقيت غرينتش) على عمق نحو 17.9 كلم، في جنوب تركيا قرب مدينة “غازي عنتاب”.

وتُعدّ هذه الهزّة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس/آب 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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