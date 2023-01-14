تركيا: روسيا وأوكرانيا لا يمكنهما الانتصار في الحرب عسكريا

قالت تركيا، السبت، إنها مستعدة للضغط من أجل إقامة مناطق “وقف إطلاق نار محلي” في أوكرانيا لتعذر التوصل إلى اتفاق سلام معمم.

واعتبر مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية إبراهيم كالين أن لا روسيا ولا أوكرانيا يمكنها “الانتصار في الحرب عسكريا”.

وأبدى كالين ثقته بأنه “سيتحتم عليهما في نهاية المطاف التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة” من الطرفين.

روسيا تستهدف البنى التحتية لأوكرانيا

قصفت صواريخ روسية بنية تحتية الحساسة في كييف ومدينة خاركيف شرقي أوكرانيا صباح اليوم السبت، وفرضت شركة مرافق قطعا طارئا للتيار الكهربي في العاصمة ومنطقتين أخريين.

وتقصف روسيا، التي غزت أوكرانيا في فبراير شباط، البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ أكتوبر تشرين الأول، متسببة في حالات كثيرة لانقطاع التيار وأعطال في التدفئة المركزية والمياه الجارية في ظل دخول فصل الشتاء.

وفي شمال شرق أوكرانيا، قال أوليه سنيهوبوف الحاكم الإقليمي لخاركيف إن صاروخين إس-300 ضربا المدينة بالقرب من الحدود الروسية في وقت مبكر من اليوم السبت.

وأضاف أن الهجمات ضربت بنية الطاقة التحتية الحساسة والمنشآت الصناعية في منطقتي خاركيف وتشوهيف.

وأردف “تعمل وحداتنا لخدمات الطوارئ وعمال مجال الطاقة على التخلص من العواقب والعمل على استقرار إمدادات الطاقة”.