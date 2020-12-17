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تركيا..زيادة يومية قياسية في وفيات كورونا

منذ دقيقتين
تركيا تسجل إصابات ووفيات جديدة بكورونا

تركيا تسجل إصابات ووفيات جديدة بكورونا

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سجلت تركيا زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث بلغت 243 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع في المجمل إلى 17364 حالة، حسب بيانات وزارة الصحة التركية ،الخميس.

وسجلت تركيا أيضا 27515 إصابة جديدة بالفيروس في اليوم الماضي، من بينها حالات لا تظهر عليها الأعراض، بانخفاض تجاوز الألفي حالة عن اليوم السابق.

وظلت تركيا لأربعة أشهر تسجل الحالات التي تظهر عليها الأعراض فقط، لكنها منذ 25 نوفمبر بدأت تسجل جميع الحالات.

وسجلت تركيا إجمالا مليون و955680 إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة في مارس.

وفرضت الحكومة حظر تجول خلال أيام العمل وعزلا عاما في العطلات الأسبوعية في محاولة لكبح الزيادة في الإصابات .

وفي الربيع، فرضت تركيا إغلاقات مؤقتة في نهاية الأسبوع والأعياد لمكافحة تفشي كورونا، لكن معدلات الإصابات والوفيات الحالية ارتفعت أكثر من معدلات الربيع.
ولم ينجح حظر التجول في ليالي نهاية الأسبوع خلال الأسابيع الماضية بشكل كبير في تقييد حركة الناس.

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