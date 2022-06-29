تركيا ستتابع ملفات العمال الكردستاني وشبكة كولن مع فنلندا والسويد

قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ الأربعاء إن بلاده ستجدد طلبات كانت قدمتها للسويد وفنلندا لتسليم أفراد تعتبرهم إرهابيين بعد أن توصلت الدولتان لاتفاق بشأن سعيهما للانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وعارضت تركيا مساعي البلدين بسبب ما وصفته بدعمهما لمسلحين أكراد وآخرين تعتبرهم إرهابيين إضافة لحظر الدولتين صادرات الأسلحة لتركيا وعدم تنفيذهما لطلبات تسليم مطلوبين. واشترطت تنفيذ تعهدات ملزمة واتخاذ خطوات ملموسة لرفع معارضتها للأمر.

وبعد مفاوضات استمرت ساعات بين زعماء من تركيا والسويد وفنلندا ومسؤولين من حلف شمال الأطلسي في مدريد، وقعت الدول الثلاث اتفاقا من أجل رفع أنقرة لمعارضتها للأمر بينما تعهدت الدولتان المرشحتان بعدم دعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.

كما قالتا إنهما لن تدعما شبكة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تقول أنقرة إنه دبر لمحاولة انقلاب في تركيا في 2016 وتصف الشبكة بأنها منظمة إرهابية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن بوزداغ قوله “ملفات عن ستة أفراد من حزب العمال الكردستاني وستة أفراد من شبكة كولن لا تزال رهن الانتظار في فنلندا وملفات تتعلق بعشرة أعضاء في شبكة كولن و11 في حزب العمال الكردستاني قيد الانتظار في السويد. سنراسل الدولتين بشأن تسليمهم بعد الاتفاق ونذكرهم”.

ونص الاتفاق الموقع أمس الثلاثاء على أن الأطراف الثلاثة سيشكلون آلية عمل مشتركة لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وأضاف أن فنلندا والسويد سوف “تتخذان كل الخطوات اللازمة لتشديد التشريعات المحلية لديهما” بشأن ذلك.

وذكر الاتفاق أن الدولتين المرشحتين “ستعالجان طلبات التسليم المعلقة التي تقدمت بها تركيا… بسرعة وبشكل شامل” وأضاف أنهما “ستؤسسان لإطار العمل القانوني الثنائي اللازم” لتسهيل وتحسين التعاون.