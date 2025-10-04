تركيا: عودة مشاركين في أسطول الصمود اليوم على متن رحلة خاصة

قوارب شراعية، جزء من أسطول الصمود العالمي الذي يهدف إلى الوصول إلى غزة وكسر الحصار البحري الإسرائيلي، تبحر قبالة جزيرة كوفونيسي اليونانية، 26 سبتمبر 2025. رويترز

قالت وزارة الخارجية التركية إن 36 تركيا شاركوا في أسطول الصمود العالمي، الذي اعترضته القوات الإسرائيلية، من المتوقع أن يعودوا إلى بلادهم على متن رحلة خاصة بعد ظهر اليوم السبت.

وأضافت أنه من المتوقع أيضا أن يكون مواطنو دول أخرى على متن الرحلة.

وذكرت الوزارة في بيان “لم يتم تأكيد العدد النهائي بعد”.

وتسير الخطوط الجوية التركية الرحلة ومن المتوقع هبوطها في مطار إسطنبول حوالي الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي (11:30 بتوقيت غرينتش)، وفقا للوزارة.

وأضافت أن العمل جار أيضا على استكمال إجراءات بقية المواطنين الأتراك في أقرب وقت ممكن.

وواجهت إسرائيل تنديدا دوليا يوم الخميس بعد أن اعترض جيشها جميع قوارب أسطول الصمود تقريبا، وعددها نحو 40 قاربا، واحتجز أكثر من 450 ناشطا أجنبيا. وكان الأسطول يحمل مساعدات إلى غزة.

ويمثل الأسطول، الذي انطلق في أواخر أغسطس آب، أحدث محاولة من النشطاء لتحدي الحصار البحري الإسرائيلي على غزة.

وهاجم المسؤولون الإسرائيليون مرارا الأسطول ووصفوه بأنها حيلة دعائية. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه تم تحذير الأسطول في وقت سابق من أنه يقترب من منطقة قتال نشط وينتهك “حصارا بحريا قانونيا”، وطلبت من المنظمين تغيير مسارهم.

وفي عام 2010، قتلت قوات إسرائيلية 10 نشطاء أتراك بعد مداهمة سفينة مافي مرمرة التي قادت أسطول مساعدات نحو غزة.