الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
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تركيا.. فحص سفينة شحن فارغة قبل أن تتجه الى اوكرانيا لنقل الحبوب

منذ ساعة واحدة
عمليات تفتيش السفينة الأوكرانية الأولى التي رست في تركيا

عمليات تفتيش السفينة الأوكرانية الأولى التي رست في تركيا

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قالت وزارة الدفاع التركية إن فريقا من المفتشين بدأ الجمعة، فحص سفينة شحن فارغة قبل أن تتجه لنقل حبوب من ميناء تشورنومورسك الأوكراني بموجب اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

ونشرت الوزارة صورا على تويتر تظهر فريق التفتيش وهو يصعد إلى متن قارب للتوجه إلى سفينة الشحن فولمار إس، التي ترفع علم بربادوس والتي كانت ترسو في البحر الأسود إلى الشمال مباشرة من مضيق البوسفور بإسطنبول.

ويفحص موظفون روس وأوكرانيون وأتراك ومن الأمم المتحدة، يعملون في مركز للتنسيق المشترك في إسطنبول، السفن التي ستحمل بالحبوب الأوكرانية.

وسُمح لثلاث سفن تحمل ما مجموعه 58041 طنا من الذرة بمغادرة الموانئ الأوكرانية اليوم الجمعة 5 أغسطس، إذ أجبر هجوم روسي قوات كييف على الانسحاب من أراض في الشرق.

وأبحرت أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية يسمح لها بمغادرة الموانئ منذ بدء الحرب، مغادرة أوديسا يوم الاثنين25 يوليو، متجهة إلى لبنان بموجب اتفاق على فتح ممر آمن توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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