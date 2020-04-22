تركيا.. كورونا يفتك بالعاملين في مجال الرعاية الصحية

أصبحت تركيا البلد الأكثر تأثراً بالوباء العالمي على مستوى الشرق الأوسط، حيث تخطت إيران من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا الذي تفشى في 193 دولة .

تسلل فيروس كورونا إلى مجال الرعاية الصحية في تركيا، وأصاب حوالي 3500 عامل، توفي 24 منهم، وفق ما أعلن اتحاد أطباء تركيا الأربعاء.

وجاء في بيان الاتحاد أنه في المجمل أُصيب 3474 عاملاً في مجال الرعاية الصحية بوباء كوفيد-19، بينهم 1307 أطباء، تُوفي 24 منهم.

كما قال الاتحاد إن معظم العاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين يعملون في إسطنبول، كبرى مدن تركيا والتي تضم حوالي 16 مليون نسمة.

95 ألف مصاب

يشار إلى أن الوباء أودى بحياة أكثر من 2200 شخص في تركيا من أصل 95 ألف مصاب، حوالي نصفهم في إسطنبول، وفق آخر حصيلة نُشرت مساء الثلاثاء.

وسيُفرض حجر إلزامي لمدة أربعة أيام اعتباراً من الخميس في أكبر 31 مدينة في البلاد لمكافحة تفشي كورونا.

إلى ذلك يُفرض عزل إلزامي على سكان 31 مدينة رئيسية في تركيا خلال نهاية كل أسبوع، لكن هذا الخميس هو يوم عيد رسمي في البلاد فقررت السلطات أن تفرض منع خروج الخميس وتمدده ليشمل الجمعة أيضاً.

يذكر أن قرار فرض عزل اتُخذ بنهاية كل أسبوع في 11 أبريل، فيما كان تفشي وباء كوفيد-19 يتسارع في البلاد.

ويخضع المسنّون الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأفراد دون 20 عاماً للعزل الإلزامي منذ أسابيع عدة.