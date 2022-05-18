تركيا: لدينا مخاوف أمنية بشأن انضمام السويد وفنلندا للناتو

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء مجددا إن بلاده لديها مخاوف أمنية مشروعة مما وصفه بدعم السويد وفنلندا “لمنظمات إرهابية” بما يستدعي معارضة أنقرة لانضمام الدولتين لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وفي تصريحات مقتضبة قبل اجتماعه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في نيويورك، قال جاويش أوغلو إن أنقرة تتفهم المخاوف الأمنية لدى السويد وفنلندا لكنها تؤكد أيضا على مخاوفها الأمنية الخاصة التي يجب الوفاء بما يعالجها أيضا.

تركيا تحدّد شروطها

حدّدت تركيا مجموعة شروط ومطالب على كل من فنلندا والسويد، لتنالا موافقتها في الانضمام الى حلف الأطلسي.

في هذا الإطار، أشار وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” اليوم الأحد، الى أن السويد وفنلندا يجب أن تتوقفا عن دعم الإرهابيين، كما يتعين على الدولتين تقديم ضمانات أمنية واضحة ورفع حظر الصادرات المفروض على تركيا مع محاولتهما الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي.

وأكد “جاويش أوغلو” متحدثا لصحفيين أتراك بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف في برلين، أن بلاده لا توجه التهديدات لأحد ولا تسعى للضغط لكنها تتطرق تحديدا لدعم السويد لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة جماعة إرهابية.

وأعلنت فنلندا اليوم الأحد أنها ستتقدم بطلب للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي، ومن المتوقع أن تحذو السويد حذوها ردًا على غزو روسيا لأوكرانيا.

لكن المخاوف التركية قد تشكل عقبة أمام أي قرار لتوسيع الحلف، إذ يتطلب الأمر موافقة بالإجماع من كل الدول الأعضاء وعددها 30 دولة.