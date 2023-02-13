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بعد الزلزال.. تركيا تغلق أبوابها في وجه اللاجئين السوريين

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 13 - فبراير - 2023 4:51 مساءً
الزلزال يفاقم معاناة اللاجئين السوريين

الزلزال يفاقم معاناة اللاجئين السوريين

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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين، إن تركيا لن تسمح بتدفق جديد للاجئين من سوريا بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة “مزاعم أن ثمة تدفقا جديدا للاجئين من سوريا إلى تركيا (بعد الزلزال) غير حقيقية. لن نسمح بذلك. هذه أمر نقاش فيه”.

وكان جاويش أوغلو يعلق على مزاعم أن السوريين يتدفقون إلى داخل تركيا عقب زلزال وقع الاثنين الماضي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وتسبب في مقتل أكثر من 37 ألف شخص في البلدين.

وقال جاويش أوغلو إن المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة يجري توصيلها من خلال معبر باب الهوى الحدودي، وإن تركيا مستعدة لفتح معبرين حدوديين جديدين من منطقة كلس بعد الزلزال.

وأردف “جميع هذه المعابر الحدودية من أجل المساعدات الإنسانية. ولا يعني ذلك أن السوريين قادمون إلى تركيا من خلال هذه المعابر”.

وأضاف “نسهل المساعدات الإنسانية على السوريين، ولكننا لن نسمح بتدفق جديد للاجئين السوريين. هاتان قضيتان منفصلتان”.

    المصدر :
  • رويترز

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