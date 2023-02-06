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تركيا.. محطة آق قويو النووية لم تتضرر جراء الزلزال

منذ 46 دقيقة
آثار الدمار جراء الزلزال في تركيا

آثار الدمار جراء الزلزال في تركيا

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قالت مسؤولة من الشركة الروسية التي تبني محطة آق قويو النووية التركية قيد الإنشاء إن المحطة لم تتضرر جراء الزلزال القوي الذي هز وسط تركيا وشمال غرب سوريا اليوم الاثنين.

وأضافت أناستاسيا زوتيفا المسؤولة في شركة روساتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية “شعرنا بزلزال بقوة ثلاث درجات هنا… لكن المتخصصين لدينا لم يكشفوا عن أي أضرار في هياكل البناء والرافعات والمعدات”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنها قولها “مع ذلك، فإننا ننفذ إجراءات تشخيصية مكثفة للتأكد من أن أعمال البناء والتركيب يمكن أن تستمر بأمان”.

ولقي أكثر من 500 شخص حتفهم وأصيب الآلاف في الزلزال الذي وقع اليوم الاثنين وبلغت قوته 7.8 درجة وأدى إلى سقوط مبان في أجزاء من تركيا وشمال غرب سوريا.

    المصدر :
  • رويترز

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