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تركيا.. مصرع عامل وإصابة 6 آخرين في انهيار منجم

منذ دقيقتين
انهيار منجم في تركيا- أرشيفية

انهيار منجم في تركيا- أرشيفية

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قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في بيان على منصة إكس، تويتر سابقا، إن انهيارا جزئيا في منجم فحم بشمال تركيا تسبب في مقتل عامل وإصابة ستة آخرين اليوم الأربعاء.

وقال الحاكم عثمان حاجي بكطاش أوغلو للصحفيين إن الحادث وقع في منجم أرموتجوك للفحم المملوك لمؤسسة الفحم الصلب التركية التي تديرها الدولة في منطقة إيريجلي بولاية زونجولداق.

وأضاف الوزير أن الانهيار حدث على عمق 450 مترا تحت سطح الأرض، دون أن يقدم سببا. وأوضح أن العمال المصابين نقلوا للمستشفى.

وذكر بيان صادر عن وزارة الطاقة الموارد الطبيعية التركية، الأربعاء، أن انهياراً وقع في منجم تابع لمؤسسة الفحم الصلب التركية.

وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ من الشرطة، والصحة، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، وفرق الإنقاذ الطبي الوطني توجهت إلى موقع الحادث.

وأشار البيان إلى أن الأعمال بدأت لإنقاذ 4 عمال كانوا محاصرين تحت الأنقاض بالمنجم.

    المصدر :
  • رويترز

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