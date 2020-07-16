تركيا.. مقتل 9 عناصر من قوات الأمن جراء سقوط طائرة واشتباكات مسلحة

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أعلنت وزارة الاخلية التركية، فجر الخميس، عن مقتل 9 أفراد من قوات الأمن ، حيث لقي 7 منهم حتفهم، إثر تحطم طائرة استطلاع شرقي البلاد، فيما قتل اثنان آخران جراء مواجهات مع عناصر من حزب العمال الكردستاني.

وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مقتل 7 من عناصر الأمن بينهم طياران، جرّاء سقوط طائرة مراقبة واستطلاع مأهولة، وتحطمها بولاية وان، شرقي البلاد.

وأوضح الوزير في تصريحات متلفزة، أن الطائرة كانت في مهمة للاستطلاع والمراقبة بولايتي وان، وهكاري، شرقي تركيا منذ الإثنين الماضي، مشيرًا إلى أنها من طراز العام 2015.

وأشار إلى أنها أقلعت من مطار “فريد مَلان” بولاية وان، وتحمل على متنها 7 من العناصر الأمنية بينهم طياران، للقيام بمهمة استطلاعية.

ولفت إلى أنه كانت الطائرة على تواصل للمرة الأخيرة مع برج المراقبة وهي تحلق فوق منطقة “باش قلعه”، حيث كانت في طريقها للعودة.

وتابع: “وبعدها اختفت من على الرادار، وفقد الاتصال بها تمامًا، ليتم العثور عليها متحطمة الثالثة فجرًا، بعد اصطدامها بجبل “آرتوس” في الولاية”.

وفي واقعة أخرى، قُتل شرطيان وأصيب اثنان آخران في تركيا، فجر الخميس، بعد إصابتها بجروح بالغة خلال اشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني المسلح بولاية سعرد، جنوب شرقي البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية، نشرته على موقعها الإلكتروني.

وتشن عناصر تركية تابعة لقوات الدرك بسعرد حملة ضد حزب العمال الكردستاني في منطقة قرية “دوغان” التابعة لبلدة برفاري بالولاية.

وبحسب بيان الداخلية التركية فإن اثنين من الأمن التركي المصابين إصابتهما بالغة.

وتم نقل المصابين الأربعة إلى المستشفى العسكري بولاية شرناق (شرق) لتلقي العلاج، ليلقى اثنان منهما حتفهما، رغم كافة المحاولات الطبية لإنقاذهما.