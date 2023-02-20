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تركيا: نتوقع دعم الكونغرس الأمريكي لصفقة مقاتلات إف-16

منذ 3 دقائق
طائرة إف-16

طائرة إف-16

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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بعد محادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إن أنقرة تتوقع دعم الكونغرس الأمريكي للمضي قدما في صفقة قيمتها 20 مليار دولار لشراء مقاتلات إف-16.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنه ناقش مسألة مقاتلات إف-16 مع نظيره الأمريكي مشيرا إلى أن تركيا تريد من الإدارة الأمريكية إحالة الإخطار الرسمي بشأن المقاتلات إلى الكونغرس.

وقدمت تركيا طلبا للولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول لشراء 40 مقاتلة من طراز إف-16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، وما يقرب من 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلنت عن دعمها لصفقة محتملة لبيع طائرات أميركية من طراز إف-16 إلى تركيا، بعد يوم من رفع أنقرة حق النقض (الفيتو) عن عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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