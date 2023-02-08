الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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تركيا: نعمل على فتح معبرين حدوديين مع سوريا للمساعدات

منذ 7 دقائق
حدود تركيا وسوريا

حدود تركيا وسوريا

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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء إن تركيا تعمل على فتح معربين حدوديين آخرين مع سوريا للتمكين من تدفق المساعدات الإنسانية إلى جارتها التي ضربها الزلزال.

وفي حديثه للصحفيين، قال جاويش أوغلو إن الأضرار التي لحقت بالجانب السوري من الطريق المؤدي إلى معبر حدودي مفتوح فقط للمساعدات الإنسانية في إطار تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تسبب صعوبات فيما يتعلق بالجهود المبذولة بعد الزلزال.

وقال جاويش أوغلو “هناك بعض الصعوبات فيما يتعلق بمساعدة تركيا والمجتمع الدولي (للوصول إلى سوريا). ولهذا السبب، تُبذل جهود لفتح معبرين حدوديين إضافيين”.

ويضاعف الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين التحدي الذي تواجهه المنظمات الإنسانية لمساعدة الشعب السوري خصوصا في محافظة إدلب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال غربي البلاد.

وينقل القسم الأكبر من المساعدات الإنسانية المخصصة لشمال غربي البلاد من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار مجلس الأمن الدولي.

فيما شددت الأمم المتحدة مرارا في السنوات الأخيرة على أن نقل المساعدات عبر خطوط الجبهة – الذي يسلتزم موافقة دمشق – غير كاف لتلبية حاجات السكان في شمال غربي سوريا.

    المصدر :
  • رويترز

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