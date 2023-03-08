تركيا: نعمل لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

قال مصدر دبلوماسي تركي، الأربعاء، إن مطالب روسيا المتعلقة بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لم تتحقق بعد، مضيفا أن أنقرة “تعمل بكل جهدها” لضمان استمرار الاتفاق.

ويسمح اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز، بتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية. وتم تمديد الاتفاق في نوفمبر تشرين الثاني حتى 18 مارس آذار وسينتهي سريانه ما لم يتم الاتفاق على تمديده مجددا.

وأشارت روسيا إلى ضرورة تذليل عقبات أمام صادراتها الزراعية قبل أن تسمح بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال المصدر الدبلوماسي التركي “تعمل تركيا بكل جهدها لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ولا تزال المفاوضات جارية”.

أضاف المصدر “مخاوف روسيا، أو بالأحرى الصعوبات التي تواجهها، لم يتم تذليلها بعد. لكن تركيا تؤدي دورها من أجل تحقيق توافق بين جميع الأطراف”.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي إن أنقرة تعمل بشكل جاد لتمديد المبادرة.

وبحث جاويش أوغلو القضية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي الأسبوع الماضي، ومع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في الدوحة مطلع الأسبوع.

ولم تستهدف العقوبات الغربية بشكل واضح صادرات روسيا الزراعية، لكن موسكو تقول إن القيود المفروضة على مدفوعاتها وعمليات النقل والإمداد وشركات التأمين تمثل “حاجزا” أمام قدرتها على تصدير حبوبها وأسمدتها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية الأسبوع الماضي إن موسكو لن توافق على تمديد اتفاق البحر الأسود إلا إذا وُضعت مصالح منتجيها الزراعيين في الحسبان.

وأوكرانيا وروسيا من أكبر مُصدري الحبوب والأسمدة في العالم.