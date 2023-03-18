السبت 26 شعبان 1444 ﻫ - 18 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا وأوكرانيا تعلنان تمديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود

منذ ساعة واحدة
ناقلة حبوب أوكرانية في البحر الأسود

ناقلة حبوب أوكرانية في البحر الأسود

A A A
طباعة المقال

تم تمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود بعد أن كان من المقرر أن ينتهي (السبت 18-3-2023) وذلك بعد محادثات استمرت أيام توسطت فيها تركيا لتمديد الاتفاق.

وكانت الأمم المتحدة وتركيا قد توسطتا في الاتفاق مع روسيا وأوكرانيا في يوليو تموز وتم تجديده لمدة 120 يوما أخرى في نوفمبر تشرين الثاني لمكافحة أزمة الغذاء العالمية التي أججها جزئيا غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022 وحصار الموانئ المطلة على البحر الأسود.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها في مدينة جناق قلعة في غرب البلاد “كان من المقرر انتهاء اتفاق ممر الحبوب اليوم. ونتيجة لمحادثاتنا مع الجانبين، جرى الاتفاق على تمديد هذا الاتفاق”.

ولم يحدد أردوغان ولا بيان الأمم المتحدة مدة التمديد المتفق عليه.

وكانت روسيا قد دعت إلى تمديد الاتفاق 60 يوما فقط أي نصف فترة التجديد السابقة بينما أصرت أوكرانيا على تمديده 120 يوما. وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن الاتفاق مدد 120 يوما.

وكتب كوبراكوف على تويتر “تم تمديد اتفاق (مبادرة حبوب البحر الأسود) 120 يوما”.

وأضاف “نشكر (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) جوتيريش والأمم المتحدة والرئيس أردوغان والوزير خلوصي أكار (وزير الدفاع التركي) وجميع شركائنا لالتزامهم بالاتفاقيات”.

وقال بيان الأمم المتحدة إن الاتفاق سمح بتوريد 25 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية خلال أول فترتين له مما ساعد على خفض أسعار الغذاء العالمية واستقرار الأسواق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الخارجية الروسية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الخارجية الروسية: وافقنا على تمديد اتفاقية الحبوب "60 يوماً" فقط
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بالتفاصيل.. ماذا تعني مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال بوتين؟
حبوب الإجهاض
وايومينغ.. أول ولاية أميركية تحظر حبوب الإجهاض

الأكثر قراءة

هزة أرضية
هزة جديدة تضرب لبنان
الدولار الأميركي
الدولار يهبط وسط تحسن الإقبال بعد إنقاذ البنوك
بلدة برمانا
توتر في برمانا بعد خطف معلمة ورميها قرب الأوزاعي.. إليكم التفاصيل