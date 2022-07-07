تركيا وإسرائيل توقّعان أول اتفاق طيران منذ عام 1951

أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية أن إسرائيل وتركيا ستوسّعان حركة الطيران الثنائية بموجب اتفاق طيران جديد سيوقَّع الخميس 7 تموز، هو الأول بينهما منذ عام 1951.

وأضافت في بيان: “من المتوقع أن يسفر الاتفاق عن استئناف رحلات الشركات الإسرائيلية إلى عدد من الوجهات في تركيا، إلى جانب رحلات الشركات التركية إلى إسرائيل”.

وبعد انقطاع دام 15 عامًا تعود كل من تركيا وإسرائيل الى تطبيع العلاقات بينهما، وقد أعلن الطرفان أنهما سيفتحان فصلًا جديدًا من العلاقات قائمًا على التعاون.

في هذا الاطار، كانت صحيفة Cumhuriyet التركية قد أفادت، في وقت سابق، بأنّ شركات الطيران الإسرائيلية قد تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى تركيا بعد انقطاع دام 15 عاما.

وأشارت الصحيفة الى أنه في إطار عملية تطبيع العلاقات بين البلدين، تخطط تركيا وإسرائيل لإبرام اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الطيران المدني.

كذلك، أوضحت الصحيفة أن مفاوضات بهذا الشأن ستجرى الاثنين 4 تموز، وستركز على وجه الخصوص على قضايا تنظيم رحلات جوية مباشرة من إسرائيل، وزيادة عددها وتسوية القضايا الأمنية التي يصر عليها الجانب الإسرائيلي.

وذكرت Cumhuriyet أن شركات الطيران الإسرائيلية لم تسيّر رحلات جوية إلى تركيا منذ عام 2007 بسبب مشكلة التعاون الأمني، حيث تطالب إسرائيل بأن يتاح لضباط أمن إسرائيليين إجراء فحص أمني في المطارات التركية للرحلات التي تسيرها شركات الطيران الإسرائيلية منها.