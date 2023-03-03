تركيا والإمارات توقعان اتفاقية لزيادة حجم التجارة إلى 40 مليار دولار

وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية في أبوظبي (الجمعة 3-3-2023) تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 40 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، بحسب توقعات الإمارات.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبيل مؤتمر صحفي في أبوظبي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستأخذ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى مرحلة جديدة.

بدأت الإمارات مفاوضات مع تركيا بشأن الاتفاقية العام الماضي، بعد تحسن العلاقات السياسية مع زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى البلاد في عام 2021، ودشنت خلالها الدولة الخليجية صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار.

وقال ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، في تصريحات لرويترز إن “الصندوق الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار يجذب الكثير من الاستثمارات من دولة الإمارات، ولكن في الوقت نفسه، ستفتح اتفاقية الشراكة هذه المزيد من الأبواب، لأنه ستكون هناك آليات مناسبة لاختيار المشاريع والاستثمارات”.

وأضاف “تمتلك تركيا إمكانيات هائلة للنمو. ستكون واحدة من أكبر الاقتصادات الناشئة التي تهيمن على الأسواق العالمية بعد 20 عاما من الآن.”

وأشار الزيودي إلى أنه من المتوقع التصديق على الاتفاقية في الربع الثاني من العام الحالي لتدخل حيز التنفيذ بعد ذلك بفترة وجيزة.

ومن المتوقع أن تركز الاتفاقية على القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى التعاون المستمر في مشاريع البناء والعقارات.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين 18.9 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 40 بالمئة عن العام السابق. وتعد تركيا الآن سادس أكبر شريك تجاري للإمارات في التجارة غير النفطية.