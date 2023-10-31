الخارجية التركية: وزير الخارجية الإيراني يزور أنقرة لبحث الصراع في غزة

ذكرت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيصل إلى أنقرة غدا الأربعاء في زيارة رسمية لبحث الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان إن وزيرا خارجية تركيا وإيران سيبحثان أيضا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية أخرى.

هذا وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، أنها استهدفت آليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محوري شمالي غرب وجنوبي غزة بعشرات قذائف الهاون، مؤكدة أن قوات الجيش الإسرائيلي تسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وتابعت: “قوات الجيش الإسرائيلي وآلياتها موجودة في شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إلى شارع الرشيد”.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي دمر مركز الفلاح للرعاية الأولية بمنطقة تل الهوا غرب غزة، الذي يخدم 50 ألف نسمة ويقدم خدمات الكشف الطبي ورعاية المرضي المزمنين والأمومة والطفولة والتطعيمات والخدمات المخبرية.