تركيا ومصر ترفضان قرار إسرائيل احتلال غزة وتهجير الفلسطينيين

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، عن رفضهما قرار إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.

جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة العلمين، شمال غربي مصر، وفق مصدرين رسميين من البلدين.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي وفيدان بحثا “مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة”.

وبشأن الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، أكدا “رفض إعادة الاحتلال العسكري (الإسرائيلي) للقطاع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن (الإسرائيليين) والأسرى (الفلسطينيين)، مع التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين”، وفق البيان.

وفجر الجمعة، أقر “الكابينت” الإسرائيلي خطة “تدريجية” عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة.

العلاقات المصرية التركية

ووفق البيان، أشاد السيسي خلال اللقاء، بـ”التطور النوعي في العلاقات المصرية التركية، لا سيما بعد توقيع الإعلان المشترك في فبراير (شباط) 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، ورفعها إلى مستوى رئيسي البلدين”.

وأكد الجانبان، وفق الرئاسة، “ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، والسعي للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ 15 مليار دولار، وتوسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر”.

كما ناقشا “تطورات الأوضاع في ليبيا، وسوريا (بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024)، والسودان (إثر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023).

وأكد السيسي أهمية “تحقيق السلام والاستقرار في تلك الدول الشقيقة، وجهودها في هذا الإطار”.

واستقبل السيسي فيدان، في إطار زيارته الرسمية إلى مصر، دون تحديد مدتها، حسب منشور للخارجية التركية عبر منصة “إكس”.