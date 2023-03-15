تركيا.. 10 قتلى بفيضانات ضربت منطقة الزلزال

لقي 10 أشخاص على الأقل، الأربعاء، مصرعهم نتيجة فيضانات في منطقتين جنوب شرق تركيا متضرّرتين بزلزال 6 فبراير/ شباط المدمر.

ولقي 9 أشخاص حتفهم في مدينة شانلي أورفا، من بينهم خمسة سوريين عُثر عليهم قتلى في الطابق السفلي لأحد المباني وقتل آخر في محافظة أديامان المجاورة، على ما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وقتل شخص آخر فيما يجري البحث عن ثلاثة مفقودين في محافظة أديامان المجاورة التي شهدت أيضا أمطارا غزيرة.

وأوضحت وكالة الأناضول أن الضحية كانت في حاوية حوّلت ملجأ طوارئ عندما حاصرتها المياه.

وتم إيواء العديد من ناجي الزلزال موقتا في خيام وحاويات في 11 محافظة في تركيا.

وأظهرت صور التقطت الأربعاء طرقا في شانلي أورفا غطتها سيول بنية جرفت سيارات وشاحنات.

كما أظهر مقطع فيديو صوّر في محافظة ملاطية المجاورة لأديامان، المياه ترتفع حول الخيم البيضاء حيث يعيش موقتا ناجون من الزلزال الذي أسفر عن مقتل 48,500 شخص وفقا لآخر حصيلة نشرتها السلطات التي أشارت أيضا إلى أن 13,5 مليون شخص تضرروا جراءه.

وتسببت الزلازل التي ضربت المنطقة الحدودية السورية التركية قبل خمسة أسابيع في مقتل أكثر من 48 ألف شخص في تركيا وحدها. كما شردت الكارثة مئات الآلاف، الذين تؤويهم ملاجئ طوارئ مثل الخيام.