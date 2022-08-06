السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا: 20 سفينة تنتظر دورها لشحن الحبوب من أوكرانيا

منذ 7 دقائق
عمليات تفتيش السفينة الأوكرانية الأولى التي رست في تركيا

عمليات تفتيش السفينة الأوكرانية الأولى التي رست في تركيا

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الواقع في 6 آب 2022، أن هناك نحو 20 سفينة تنتظر دورها لشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

جاء ذلك في تصريحات لصحافيين على متن الطائرة خلال عودته من سوتشي الروسية عقب لقائه نظيره فلاديمير بوتين، وفق ما نقلته “الأناضول”.

وغادرت في وقت سابق 3 شحنات جديدة من الحبوب موانئ أوكرانيا، في بداية سلسلة من الدورات المنتظمة لإمداد الأسواق الزراعية بعد الاتفاق الدولي الذي وقع في يوليو.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن السفن الثلاث المحملة بالذرة ستتوجه إلى إيرلندا وإنجلترا وتركيا، وفق فرانس برس.

يشار إلى أن هذه السفن تبحر بإشراف مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في إسطنبول بموجب شروط الاتفاق الدولي الموقع بإسطنبول في 22 يوليو.

وأبحرت أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية، الاثنين الماضي، بموجب اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على فتح ممر آمن توسطت فيه أنقرة والأمم المتحدة.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد وقعتا اتفاقيات منفصلة مع تركيا والأمم المتحدة، ما يمهد الطريق لأوكرانيا- أحد أهم سلال الخبز في العالم- لتصدير 22 مليون طن من الحبوب والسلع الزراعية الأخرى التي كانت عالقة في موانئ البحر الأسود بسبب العملية العسكرية الروسية.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

إيران
ايران تحذّر إسرائيل: ستدفع ثمنا باهظا لهجماتها على غزة
علما اميركا والصين
بعد تعليق التعاون العسكري.. الصين تتجاهل اتصالات أميركا
الخبز
مادة مسرطنة بالخبز.. تقرير يثير هلعاً في بلد عربي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

عناصر عسكرية لحزب الله
ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
ليليان شعيتو
بيان موحد عن عائلتي ليليان شعيتو وزوجها.. برعاية المفتي قبلان
اللواء حسين سلامي
قائد الحرس الثوري يكشف مفاجأة "صاروخية" يحضرها حزب الله!!