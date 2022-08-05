الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا: 3 شحنات جديدة من الحبوب غادرت أوكرانيا

منذ 33 دقيقة
الغزو الروسي لأوكرانيا أدى لاضطراب شحنات الحبوب في معظم دول العالم

الغزو الروسي لأوكرانيا أدى لاضطراب شحنات الحبوب في معظم دول العالم

A A A
طباعة المقال

كشفت وزارة الدفاع التركية أن 3 شحنات جديدة من الحبوب غادرت أوكرانيا، صباح الجمعة 5 أغسطس، في قافلة، في بداية سلسلة من الدورات المنتظمة لإمداد الأسواق الزراعية بعد الاتفاق الدولي الذي وقع في يوليو.

وقالت الوزارة في بيان، إن السفن الثلاث المحملة بالذرة ستتوجه إلى إيرلندا وإنجلترا وتركيا، وفق فرانس برس.

وغادرت السفينة “نافستار”، التي ترفع علم بنما، أوديسا متوجهة إلى إيرلندا ومحملة بـ33 ألف طن من الذرة، فيما أبحرت السفينة “رزجين” التي ترفع العلم المالطي، إلى إنجلترا من ميناء تشيرنومورسك محملة بـ13 ألف طن.

وحدد مركز التنسيق ليلاً وجهتي السفينتين وهما ريغاسكيدي في إيرلندا وتيسبورت في إنجلترا.

أما سفينة الشحن التركية “بولارنت” التي كانت تنتظر أيضاً على رصيف ميناء تشيرنومورسك، فيفترض أن تتوجه إلى كاراسو الميناء التركي الواقع على البحر الأسود، محملة بـ12 ألف طن من الذرة.

كما أضافت الوزارة أن هذه السفينة سيتم “فحصها من قبل فريق التفتيش المشترك في شمال إسطنبول” قبل أن تتوجه إلى كاراسو.

يشار إلى أن هذه السفن تبحر بإشراف مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في إسطنبول بموجب شروط الاتفاق الدولي الموقع بإسطنبول في 22 يوليو.

ووقعت موسكو وكييف اتفاقين منفصلين. كما وقعت تركيا والأمم المتحدة بالأحرف الأولى اتفاقاً يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، والذي أوقفه النزاع الروسي الأوكراني منذ 24 فبراير.

    المزيد من أخبار العالم

    دميتري بيسكوف
    الكرملين يعلن عن مخاوف تركيا الأمنية بشأن سوريا مشروعة
    البنك المركزي الهندي
    بنك الهند المركزي يرفع معدل الفائدة الرئيسي لتهدئة التضخم
    علما الصين وأمريكا
    بكين أوقفت التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    النفط
    هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
    جبران باسيل
    الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله
    إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
    في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!