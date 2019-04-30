ترمب: الإعلام الكاذب مستمر في دعم جو النعسان!

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اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسائل الإعلام بدعم “جو النعسان أو الساذج”، في إشارة إلى جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال ترمب في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر مساء الإثنين إن “وسائل الإعلام التي تبث الأخبار الكاذبة تقف بقوة وراء جو الساذج”.. “أنا هنا بسبب بايدن وباراك أوباما، لأنهما لم يقوما بعملهما، والآن لديكم ترمب الذي يقوم بكل ما هو لازم”.

وأضاف:” جو النعسان سيشارك في أول تجمع له في ولاية بنسلفانيا العظمى. واضح أنه لا يعي أن ولاية بنسلفانيا تعيش حالياً أفضل سنواتها الاقتصادية، مع أدنى معدل للبطالة على الإطلاق، صناعة الصلب المزدهرة الآن بعد أن كانت ميتة.. مستقبل عظيم ينتظرها! …”

وكان بايدن أعلن رسمياً الخميس الماضي دخوله السباق الرئاسي لكسب ترشيح الحزب الديمقراطي، واتهم ترمب بتدمير القيم الأساسية التي تميز الولايات المتحدة الأميركية.

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ويشارك بايدن في أول تجمع انتخابي له في بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، وهي الولاية التي فاز فيها دونالد ترمب خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.

المصدر:- العربية.نت

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