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ترمب: النظام السوري يعرقل الحكومة اللبنانية

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أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الكونغرس، اليوم الأربعاء، بتمديد حالة الطوارئ بشان سوريا والعقوبات التي فرضتها واشنطن سابقا ضد هذا البلد.

وقال ترمب، في هذا الشأن إن:”وحشية النظام وأعماله القمعية بحق الشعب السوري، الذي يدعوا إلى الحرية والحكومة التمثيلية، لا تمثل خطرا بالنسبة إلى السوريين وحدهم، وإنما تولد عدم الاستقرار في كل المنطقة”.

وتابع:”تواصل سياسات النظام السوري وتصرفاته، بما في ذلك في ما يخص الأسلحة الكيميائية ودعم التنظيمات الإرهابية وعرقلة قدرات الحكومة اللبنانية على العمل البناء، تواصل الإسهام في تنامي التطرف والطائفية وتشكيل تهديد غير عادي وطارئ بالنسبة إلى أمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية واقتصادها”.

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واعتبر أن”حالة الطوارئ الوطنية، التي تم إعلانها يوم 11 ايار 2004، والإجراءات المتخذة لاحقا في هذا الخصوص، يجب أن تبقى سارية المفعول بعد يوم 11 ايار 2019″.

وقال ترمب:”إنني بالتالي أمدد لسنة إضافية واحدة نظام حالة الطوارئ المعلنة ردا على إجراءات الحكومة السورية”.

 

المصدر روسيا اليوم

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