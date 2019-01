ترمب: سندمر تركيا اقتصادياً إذا ضربت أكراد سوريا

هدد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في تغريدة على تويتر بتدمير #تركيا اقتصاديا إذا استهدفت أنقرة #القوات_الكردية التي تدعمها واشنطن في #سوريا.

وقال ترمب في التغريدة ذاتها، إن القوات الأميركية بدأت عملية الانسحاب من سوريا مع ضرب البؤر المتبقية لتنظيم داعش من جهات مختلفة، مؤكدا أن القوات الأميركية لن تتأخر في استهداف عناصر التنظيم انطلاقا من قواعد مجاورة.

وفي إطار الاستعدادات للانسحاب الأميركي من سوريا قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن الولايات المتحدة أرسلت قوات برية ومجموعة من السفن الحربية نحو سوريا للمساعدة في سحب قواتها.

وبحسب الصحيفة، ترأس السفن سفينة الإنزال التابعة للبحرية الأميركية كيراسارج KEARSARAGE لحمل المروحيات والطائرات والجنود.

وكانت وسائل إعلام تركية بثت تحركات للجيش التركي في مقاطعة هاتاي الحدودية مع سوريا.

التحركات شملت تحريك قطعٍ عسكرية تتضمن عربات مدرعة ودبابات وجنودا باتجاه الحدود مع سوريا، وتحديدا إدلب التي تقول أنقرة إنها قصفت مواقع لمتطرفين حاولوا التسلل باتجاه أراضيها.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2019