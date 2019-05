ترمب عن كومي: عار على مكتب التحقيقات الفيدرالي

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، بأنه أسوأ مدير للمكتب في تاريخه.

وكتب ترمب على تويتر: “جيمس كومي عار على مكتب التحقيقات الفيدرالي وسيبقى في الذاكرة، إنه أسوأ مدير للمكتب في تاريخه الطويل والفاخر سابقاً. فقد دمر مكتب التحقيقات الفيدرالي.. وكان أغلب الجمهوريين والديمقراطيين يعتقدون وجوب إقالته من هذا المنصب، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيستأنف عظمته بفضل الرجال والنساء العظماء الذين يعملون هناك”.

وكان كومي قد اتهم ترمب، في مقابلة مع قناة “سي إن إن” التلفزيونية، بعرقلته العدل، منتقداً عمل المدعي العام، ويليام بار، ونائبه رود روزنشتاين.

كما عبر عن اعتقاده أن لروسيا أسلوبا للضغط على الرئيس الأميركي.

James Comey is a disgrace to the FBI & will go down as the worst Director in its long and once proud history. He brought the FBI down, almost all Republicans & Democrats thought he should be FIRED, but the FBI will regain greatness because of the great men & women who work there!

