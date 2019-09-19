أخبار العالم

ترمب وجونسون متفقان على “رد موحد” على هجوم السعودية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أدانا الهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع على منشأتين نفطيتين سعوديتين، وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد، وذلك في اتصال هاتفي الأربعاء.

وجاء في بيان: “نددا بالهجمات وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد من شركاء دوليين”. وأضاف “تحدثا أيضاً عن إيران واتفقا على ضرورة عدم السماح لها بالحصول على سلاح نووي”.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، في بيان، إن الزعيمين “أكدا مجدداً على قيمة الشراكة الخاصة في معالجة المخاوف الأمنية المشتركة لا سيما سلوك إيران المزعزع للاستقرار”.

المزيد من الأخبار

تفاصيل جديدة عن “جاسوس حزب الله” في أميركا

NBC: خيارات ترمب للرد على إيران تشمل ضربات عسكرية لمنشآت نفطية

ترامب: نحن من سيقرر توقيت ضرب إيران

بالفيديو: أمير الكويت يوجه رسالة جديدة لشعبه

وكان الرئيس ترمب قال، في وقت سابق الأربعاء، إن لدى الولايات المتحدة القوة الكافية للقيام بما يتوجب علينا القيام به تجاه إيران.

وأعلن ترمب، متحدثاً في لوس أنجلوس قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية، أنه ستكون هناك عقوبات مشددة أخرى على إيران، مشيراً إلى أنه سيعلن ذلك خلال 48 ساعة.

وأوضح الرئيس الأميركي، الذي ظهر إلى جانب مستشار الأمن القومي الجديد روبرت أوبراين، أن تفكيره بشأن إيران لم يتغير كثيراً، وأن لديه “خيارات كثيرة للرد”.

 

المصدر: لندن – رويترز

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

بالفيديو: أمير الكويت يوجه رسالة جديدة لشعبه

أخبار العالم

محاولة اقتحام قاعدة عسكرية أمريكية سرية… ورفع درجة التأهب والاستعداد

أخبار العالم

واشنطن تصدر تأشيرة دخول لروحاني وظريف

أخبار العالم

الملك سلمان: قادرون على التعامل مع آثار هجوم أرامكو

أخبار العالم

ظريف لبومبيو: نحن السلام في الخليج

أخبار العالم

قرار حكومي بشأن دفن بن علي في تونس

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More