أخبار العالم

ترمب يتساءل: من العدو الأكبر.. جيروم باول أم الرئيس الصيني؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب رداً غاضباً الجمعة بعد أن تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عن الحرب التجارية مع الصين والمخاطر الاقتصادية على الولايات المتحدة.

وتساءل ترمب عما إذا كان الشخص الذي عينه لرئاسة البنك المركزي هو “عدو” أكبر من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال ترمب على تويتر “كالمعتاد، مجلس الاحتياطي الاتحادي لم يفعل شيئا! لدينا دولار قوي جدا ومجلس احتياطي اتحادي ضعيف جدا… سؤالي هو، من هو عدونا الأكبر، جاي باول أم الرئيس شي؟”.

المزيد من الأخبار

ترمب: لا نبحث تغيير النظام في إيران وعليها وقف الإرهاب

بعد عزل رؤساء بلديات أكراد.. استقالة 5 جنرالات من الجيش…

ترمب يخطط
وأشار ترمب إلى أنه يخطط لاتخاذ إجراء سيؤثر على الدولار ومجلس الاحتياطي الاتحادي، لكنه كان غير واضح بشأن ماذا سيكون ذلك الإجراء.

وفي تدوينة لاحقة على تويتر، قال الرئيس الأميركي إنه سيرد في وقت لاحق الجمعة على رسوم جمركية جديدة أعلنتها الصين.

وقالت الصين يوم‭ ‬الجمعة إنها ستفرض رسوما انتقامية على بضائع أميركية قيمتها حوالي 75 مليار دولار، في تصعيد للنزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.‬

 

المصدر: واشنطن – رويترز

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

العراق.. الحشد يتهم إسرائيل بالوقوف وراء هجوم القائم

أخبار العالم

بيان سعودي إماراتي: الجهود مستمرة لإغاثة الشعب اليمني

أخبار العالم

مؤتمر صحافي مشترك لترمب وماكرون في ختام قمة مجموعة الـ7

أخبار العالم

بولتون: لن نسمح للناقلة الإيرانية بتفريغ شحنتها

أخبار العالم

الصين: مستعدون لحل خلافنا التجاري مع أميركا بالحوار

أخبار العالم

إسرائيل تقلّص كمية الوقود المنقول لمحطة توليد الطاقة في قطاع غزة