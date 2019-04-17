ترمب يستخدم الفيتو ضد قرار للكونغرس بشأن اليمن

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قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب استخدم حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء المشاركة الأميركية في الحرب التي يقودها تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ووصف ترمب قرار الكونغرس بأنه “محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أميركيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل”.

وأضاف ترمب أن الدعم الأميركي ضروري لـ”حماية أمن أكثر من 80 ألف أميركي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن”.