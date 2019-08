ترمب يفعلها مجددا

غرّد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء الاثنين، على التقارير التي تحدثت عن نيته شراء أكبر جزيرة في العالم، وما صاحب ذلك من جدل كبير.

وقال ترمب في تغريدة عبر تويتر، “أعد بألا أفعل هذا في غرينلاند”، ونشر مع التغريدة صورة مركبة لبرجه الشهير في مدينة لاس فيغاس الأميركية، وكأنه مقام فوق الجزيرة.

ويقصد ترمب من ذلك أنه لن يشيد أبراجا على الجزيرة التي تبلغ مساحتها 1305178 كيلومتر مربع.

وحازت التغريدة على تفاعل ضخم فاق تغريداته الأخيرة، إذ حصدت أكثر من 22 ألف تعليق، وأكثر من 144 ألف إعجاب، وأعيد نشرها نحو 35 ألف مغرد.

وجاءت هذه التغريدة بعد ما نقل عن رغبته في دراسة خيار شراء الجزيرة، ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

لكن رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، قالت إن غرينلاند ليست للبيع وإن فكرة بيعها للولايات المتحدة سخيفة. وأضافت “غرينلاند ليست دنماركية. غرينلاند ملك مواطنيها. لدي أمل قوي ألا يكون ذلك على محمل الجد”.

