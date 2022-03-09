ترودو: بوتين أخطأ الحساب بشكل خطير

أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن اعتقاده بأن من الممكن أن تكسب أوكرانيا الحرب ضد روسيا.

وخلال ندوة لجمعية “جسر الأطلسي” في العاصمة الألمانية برلين، قال ترودو اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن من الممكن “بلا شك” وقف غزو روسيا للدولة المجاورة لها، ورأى أن الطريق نحو الانتصار “غير واضح بشدة” بالنسبة لموسكو.

وقال ترودو إن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ الحساب بشكل خطير، فقد استخف بالشجاعة المذهلة للشعب الأوكراني”، فضلا عن استخفافه بعزم ووحدة الحلفاء.

وأضاف ترودو أن بوتين سيخسر حتى لو تمكن جنوده من احتلال أوكرانيا بالكامل، لافتا إلى أن العقوبات الخطيرة ستضر بشدة بروسيا وبالتالي ببوتين خلال السنوات المقبلة.

وتساءل ترودو في لهجة خطابية كيف أمكن لبوتين أن يعتقد أن بإمكانه غزو أوكرانيا بدون أن يتخذ العالم رد فعل قويا ” أعتقد أنه أساء فهم قوة الديمقراطية بصورة جذرية”.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إن كندا تمدد مهمتها العسكرية في لاتفيا كجزء من جهود حلف شمال الأطلسي الناتو المستمرة لدرء المزيد من الهجوم الروسي بعد غزوها لأوكرانيا قبل أسبوعين.

وأضاف ترودو في تغريدة عبر تويتر: ” أعلن اليوم أننا نجدد عملية إعادة الطمأنينة – وهي مهمة تشكل جزءًا من جهود الحلف في التأكيد والردع في أوروبا الشرقية.. كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها العام المقبل، ولكن في ضوء الوضع في أوروبا، قررنا تجديد المهمة قبل الموعد المحدد”.

وأردف: “القوات المشاركة في هذه المهمة تدافع عن لاتفيا وأوروبا الشرقية.. إنهم يدافعون أيضا عن جميع حلفاء الناتو، بما في ذلك كندا – وحريتنا وأمننا وديمقراطيتنا”.

وكان من المقرر انتهاء البعثة العسكرية “إعادة الطمأنينة” في عام 2023 وهي حاليا أكبر انتشار عسكري لكندا في الخارج.