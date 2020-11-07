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ترودو يهنئ بايدن بالفوز

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2020 7:31 مساءً
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو

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بعد الاعلان عن فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الاميركية، هنأ رئيس الوزراء الكندي الرئيس الجديد للولايات المتحدة، من خلال تغريدة عبر “تويتر”.

وكتب ترودو ” تهانينا لجو بايدن”، مضيفاً “بلدينا صديقان وشريكان وحليفان مقربان.. نتشارك في علاقة فريدة من نوعها على الساحة العالمية”.

وتابع: “نتطلع حقا إلى العمل معا والبناء على ذلك معكم”.

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