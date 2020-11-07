ترودو يهنئ بايدن بالفوز

بعد الاعلان عن فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الاميركية، هنأ رئيس الوزراء الكندي الرئيس الجديد للولايات المتحدة، من خلال تغريدة عبر “تويتر”.

وكتب ترودو ” تهانينا لجو بايدن”، مضيفاً “بلدينا صديقان وشريكان وحليفان مقربان.. نتشارك في علاقة فريدة من نوعها على الساحة العالمية”.

وتابع: “نتطلع حقا إلى العمل معا والبناء على ذلك معكم”.