تزامناً مع اقتراب العيد.. إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان حظر حركة الأفراد والمركبات من الساعة الـ7 وحتى الـ4 فجرا، اعتبارا من يوم السبت القادم وحتى 15 مايو ضمن إجراءات كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد نقلا عن اللجنة العليا لمحاربة فيروس كورونا أن “السلطات ستحظر حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء وحتى الرابعة فجرا في الفترة بين 8 و15 مايو”.

وستحظر عمان أيضا الأنشطة التجارية طوال اليوم خلال نفس الفترة باستثناء متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات.

وستسمح السلطات بخدمات التوصيل للمنازل لجميع البضائع.

اللجنة العليا تقر عددا من القرارات من بينها منع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 4 صباحًا بداية من مساء يوم السبت 8 مايو 2021م حتى صباح يوم السبت 15 مايو 2021م#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/r5Ni4YmNYR — عُمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) May 2, 2021