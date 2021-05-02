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تزامناً مع اقتراب العيد.. إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في سلطنة عمان

2 - مايو - 2021
كورونا في سلطنة عمان

كورونا في سلطنة عمان

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أعلنت سلطنة عمان حظر حركة الأفراد والمركبات من الساعة الـ7 وحتى الـ4 فجرا، اعتبارا من يوم السبت القادم وحتى 15 مايو ضمن إجراءات كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد نقلا عن اللجنة العليا لمحاربة فيروس كورونا أن “السلطات ستحظر حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء وحتى الرابعة فجرا في الفترة بين 8 و15 مايو”.

وستحظر عمان أيضا الأنشطة التجارية طوال اليوم خلال نفس الفترة باستثناء متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات.

وستسمح السلطات بخدمات التوصيل للمنازل لجميع البضائع.

 

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