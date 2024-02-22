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تزامناً مع الغزو الروسي لأوكرانيا.. أمريكا تعتزم فرض عقوبات على أكثر من 500 هدف

منذ 52 دقيقة
وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية

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قال والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأمريكية لرويترز (الخميس 22-2-2024) إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أكثر من 500 هدف يوم الجمعة بالتزامن مع الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال أدييمو إن الإجراء، الذي يتم اتخاذه بالشراكة مع دول أخرى، سيستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي فضلا عن شركات في دول ثالثة تساعد في تسهيل وصول روسيا للسلع التي تريدها.

وتسعى واشنطن لمحاسبة روسيا عن الحرب وكذلك عن وفاة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني.

وقالت فيكتوريا نولاند وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية اليوم الخميس إن بعضا من “مئات ومئات ومئات” العقوبات التي سيُعلن عنها في الأيام المقبلة سيستهدف المسؤولين عن وفاة نافالني لكن معظمها سيطال “آلة حرب (الرئيس فلاديمير) بوتين” ويسد الفجوات في نظام العقوبات الحالي.

وتتزامن الإجراءات الجديدة مع الذكرى السنوية الثانية لبداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي بيان صدر قبل أن يتحدث بايدن للصحفيين، قال البيت الأبيض إن الرئيس عبر عن “تعازيه القلبية” لعائلة نافالني.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن أبدى خلال اللقاء في كاليفورنيا إعجابه “بشجاعة (نافالني) الاستثنائية وإرثه في محاربة الفساد وفي سبيل روسيا حرة وديمقراطية يتساوى فيها الجميع أمام القانون”.

    المصدر :
  • رويترز

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