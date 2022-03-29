تزامنا مع المفاوضات.. انتشال جثتين جراء غارة روسية في "ميكولايف"

في وقت انطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، تلقت أوكرانيا ضربة روسية جديدة، قُتل على إثرها، شخصان على الأقل، في استهداف لمبنى الإدارة الإقليمية في مدينة ميكولاييف جنوبي أوكرانيا.

ودمرت الضربة الروسية جزئيا مبنى الإدارة الإقليمية في ميكولاييف القريبة من أوديسا، التي كانت قد شهدت فترة هدوء في الأيام الأخيرة

وشاهد صحفيون من “فرانس برس”، جثتين تنتشلان من تحت أنقاض المبنى، الذي انهار جزئيا بعد القصف الروسي.

8 مدنيين و3 جنود

وكتب فيتالي كيم حاكم ميكولاييف على “تويتر”: “تضرر مبنى الإدارة الإقليمية”، مؤكدا أن معظم الأشخاص الذين كانوا فيه لم يصابوا بأذى.

وأضاف كيم: “نبحث عن 8 مدنيين و3 جنود. في الوقت الراهن ما زلنا نجري عمليات بحث”، مشيرا إلى أن نصف المبنى دمر، كما تضرر مكتبه.

ولفت إلى أن الروس “أدركوا أنهم لن يتمكنوا من السيطرة على ميكولاييف وقرروا إلقاء التحية علي وعلينا جميعا عبر قصف المبنى”.

وقال روى دونالد، وهو كندي متقاعد يبلغ 69 عاما لـ”فرانس برس” في ميكولاييف: “كنت أتناول الإفطار في شقتي. سمعت صفيرا ثم دويا وانفجر زجاج نافذتي. إنه أمر مخيف. كنا محظوظين هنا في ميكولاييف إذ لم نشهد الكثير من الانفجارات في وسط المدينة كما هي الحال في مدن أخرى”.