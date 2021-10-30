الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تزامنا مع انعقاد قمة "G20".. مظاهرات لنشطاء البيئة وسط روما

30 - أكتوبر - 2021
الشرطة الإيطالية - أرشيفية

الشرطة الإيطالية - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

احتشد نشطاء في البيئة في محاولة لعرقلة حركة المرور في شارع بروما وسط العاصمة بالمنطقة التي تنطلق فيها قمة مجموعة العشرين “G20″، اليوم السبت، وسط دعوات لحماية المناخ.

ونشرت وسائل إعلام صورا تظهر العشرات من المتظاهرين وسط العاصمة الإيطالية.

إلى ذلك دعا ممثلو النقابات واليسار المتطرف ومنظمات بيئية إلى تظاهرات وسط العاصمة روما.

وقد حشدت السلطات الإيطالية أكثر من خمسة آلاف شرطي ودركي وجندي، وستحلق مروحيات وطائرات مسيرة باستمرار في أجواء العاصمة الإيطالية، فيما تم “تحصين” الحي الذي تعقد فيه القمة.

وتستضيف روما، اليوم السبت قمة مجموعة العشرين لمدة يومين، وتركز القمة على ملفات عديدة أبرزها “كورونا والمناخ”.

    المزيد من أخبار العالم

    البنك المركزي المصري
    البنك المركزي المصري يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير
    محطة زابوريجيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تهدد بإغلاق محطة زابوريجيا النووية.. وأوكرانيا تحذر
    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تتهم روسيا بالتجهيز "لاستفزاز" عند محطة زابوريجيا النووية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يحلّق
    قتيل
    جريمة مروعة.. قتل ابنه وقطّع جسده وأحرقه
    في حال اندلاع حرب نووية.. ما هي الدول الأكثر أمانًا؟