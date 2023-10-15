الأحد 30 ربيع الأول 1445 ﻫ - 15 أكتوبر 2023 |
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تزامنًا مع حرب غزة.. 55 شهيدًا و330 معتقلًا فلسطينيًا في الضفة الغربية

منذ 13 دقيقة
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

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ارتفعت حصيلة الشهداء في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلّة، منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة إلى 55 شهيدًا، وفق ما أفادت “العربية”.

يأتي ذلك في وقت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال 330 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ حرب غزة يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

إلى ذلك، ذكر الإعلام الفلسطيني، اليوم، أن اشتباكات مسلحة تدور بين فلسطينيين وقوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة يعبد، جنوب غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أنّ 3 شبان أصيبوا في مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

فقد انتقلت آثار حرب غزة إلى الضفة الغربية التي خرجت منها تظاهرات في وقت سابق دعمًا للفلسطينيين في غزة، تحت وقع القصف الهائل الذي يتعرضون له من الغارات الإسرائيلية، التي لم تتوقف منذ العملية التي شنتها حماس في 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة.

فيما تعرض سكان في الضفة الغربية المحتلة لعمليات إطلاق نار عشوائية من جانب الجنود الإسرائيليين والمستوطنين.

ودخلت الحرب، اليوم الأحد، يومها التاسع من التصعيد، حيث تجددت الغارات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة منذ الصباح الباكر، مع سماع دوي إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة على حدود القطاع.

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