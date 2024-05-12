الأحد 4 ذو القعدة 1445 ﻫ - 12 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تزايد الاحتقان.. استشهاد فلسطيني في مخيم بلاطة وهدم منزل أسير في الخليل

منذ 35 دقيقة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

A A A
طباعة المقال

تشهد الضفة الغربية تصاعدًا في العنف والتوترات مع استشهاد شاب فلسطيني واستهداف منازل في مخيم بلاطة، بينما تستمر اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين، مما يزيد من حدة الاحتقان والتوترات في المنطقة.

فقد ستشهد صباح اليوم الأحد، شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية، كما استهدفت طائرة مسيرة بصاروخ أحد المنازل في المخيم، في حين هدمت قوات الاحتلال منزل أسير في الخليل.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب سامر ناصر محمد رمانة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.

من جهتها، قالت مجموعة “عرين الأسود” إنها تنعى الشهيد سامر رمانة الذي استشهد خلال اقتحام جيش الاحتلال المخيم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه نقلت أحد الشبان (16 عاما) مصابا بالرصاص الحي بالظهر إلى المستشفى، خلال اقتحام مخيم بلاطة.

واندلعت فجر اليوم اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة بنابلس شمالي الضفة الغربية، في حين نفذ مستوطنون اعتداءات جديدة على فلسطينيين.

واقتحمت قوات إسرائيلية المخيم ونشرت قناصة في عدد من المباني، مشيرة إلى أن جرافة أزالت سواتر عند مداخل المخيم.

وقال ناشطون إن اشتباكات اندلعت بين مقاومين والقوات المقتحمة، في حين أفادت قناة الأقصى الفلسطينية بأن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت موقعا بالمخيم، بدون حدوث إصابات.

وفي الخليل، شرعت جرافات الاحتلال في هدم منزل الأسير الفلسطيني نديم صبارنة في بلدة بيت أمر شمال المدينة.

وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت في وقت مبكر مدينة أريحا ومخيم العروب شمال الخليل.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي أيضا في وقت مبكر اليوم مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6 فلسطينيين من بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم، و3 آخرين من بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

 

اعتداءات المستوطنين

وفي تطورات متزامنة، أضرم مستوطنون النار فجر اليوم في منزل بقرية دوما جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية.

وذكر ناشطون أن المهاجمين كتبوا على الجدران شعارات معادية للفلسطينيين.

كما اقتحمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين أطراف بلدة سنجل شمال رام الله واعتدوا على أحد المنازل ومركبة في البلدة.

وأفاد شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا أطراف البلدة وحاصروا أحد المنازل واعتدوا على منزل ومركبة متوقفة أمامه وحطموا نوافذها.

وأضاف الشهود أنهم رصدوا مركبة تقل مجموعة من المستوطنين تنسحب من المنطقة باتجاه إحدى المستوطنات القريبة من البلدة.

كذلك، هاجم مستوطنون رعاة الأغنام والمزارعين في قرية المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل واعتدوا عليهم ومنعوهم من الوصول إلى مراعيهم.

يذكر أن اعتداءات المستوطنين تزايدت في الأشهر الماضية ضمن تصعيد أوسع تقوم به قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ إطلاق المقاومة عملية طوفان الأقصى.

 

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

كتائب القسام تستهدف عسقلان
غزة تحت النار
فيديو.. إصابات وأضرار في عسقلان بعد قصف القسام
جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
تفكك قيادة الاحتلال.. مسؤول إسرائيلي رفيع يعلن استقالته
دونالد ترامب
الانتخابات الأميركية
ما هي قصة الأغنية التي تشكل جزءًا من خطاب ترامب حول المهاجرين؟

الأكثر قراءة

اللبن أو الزبادي
ماذا يفعل كوب واحد من اللبن يوميًّا لجسمك؟
نقابة الممثلين في لبنان
"وقاحة وإسفاف".. بيان حازم من نقابة الممثلين بحق شادن فقيه
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
غزة تحت النار
أزمة حقيقية داخل الحكومة الإسرائيلية.. رسالة وتحذير من رئيس الأركان لنتنياهو