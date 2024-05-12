تزايد الاحتقان.. استشهاد فلسطيني في مخيم بلاطة وهدم منزل أسير في الخليل

تشهد الضفة الغربية تصاعدًا في العنف والتوترات مع استشهاد شاب فلسطيني واستهداف منازل في مخيم بلاطة، بينما تستمر اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين، مما يزيد من حدة الاحتقان والتوترات في المنطقة.

فقد ستشهد صباح اليوم الأحد، شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية، كما استهدفت طائرة مسيرة بصاروخ أحد المنازل في المخيم، في حين هدمت قوات الاحتلال منزل أسير في الخليل.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب سامر ناصر محمد رمانة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.

من جهتها، قالت مجموعة “عرين الأسود” إنها تنعى الشهيد سامر رمانة الذي استشهد خلال اقتحام جيش الاحتلال المخيم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه نقلت أحد الشبان (16 عاما) مصابا بالرصاص الحي بالظهر إلى المستشفى، خلال اقتحام مخيم بلاطة.

واندلعت فجر اليوم اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة بنابلس شمالي الضفة الغربية، في حين نفذ مستوطنون اعتداءات جديدة على فلسطينيين.

واقتحمت قوات إسرائيلية المخيم ونشرت قناصة في عدد من المباني، مشيرة إلى أن جرافة أزالت سواتر عند مداخل المخيم.

وقال ناشطون إن اشتباكات اندلعت بين مقاومين والقوات المقتحمة، في حين أفادت قناة الأقصى الفلسطينية بأن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت موقعا بالمخيم، بدون حدوث إصابات.

تغطية صحفية: "انفجار طائرة مسيرة للاحتلال وسقوطها وسط مخيم بلاطة في نابلس". pic.twitter.com/hBVn9qJzCh — القسطل الإخباري (@AlQastalps) May 12, 2024

وفي الخليل، شرعت جرافات الاحتلال في هدم منزل الأسير الفلسطيني نديم صبارنة في بلدة بيت أمر شمال المدينة.

وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت في وقت مبكر مدينة أريحا ومخيم العروب شمال الخليل.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي أيضا في وقت مبكر اليوم مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6 فلسطينيين من بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم، و3 آخرين من بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

جرافات الاحتلال الإسرائيلي تشرع في هدم منزل الأسير نديم صبارنة في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/S2h1sItW7V — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 12, 2024

اعتداءات المستوطنين وفي تطورات متزامنة، أضرم مستوطنون النار فجر اليوم في منزل بقرية دوما جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية. وذكر ناشطون أن المهاجمين كتبوا على الجدران شعارات معادية للفلسطينيين. كما اقتحمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين أطراف بلدة سنجل شمال رام الله واعتدوا على أحد المنازل ومركبة في البلدة. وأفاد شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا أطراف البلدة وحاصروا أحد المنازل واعتدوا على منزل ومركبة متوقفة أمامه وحطموا نوافذها. وأضاف الشهود أنهم رصدوا مركبة تقل مجموعة من المستوطنين تنسحب من المنطقة باتجاه إحدى المستوطنات القريبة من البلدة. كما أحرق مستوطنون منزل المواطن فتحي دوابشة في قرية دوما جنوب شرق نابلس وخطّوا شعارات عنصرية على جدرانه. كذلك، هاجم مستوطنون رعاة الأغنام والمزارعين في قرية المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل واعتدوا عليهم ومنعوهم من الوصول إلى مراعيهم. يذكر أن اعتداءات المستوطنين تزايدت في الأشهر الماضية ضمن تصعيد أوسع تقوم به قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ إطلاق المقاومة عملية طوفان الأقصى.