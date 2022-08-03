تزايد موجات الحر في الهند.. ماذا عن الوفيات المرتبطة بها؟

قالت الحكومة الهندية اليوم الواقع في 3 آب 2022 إن درجات الحرارة ارتفعت خلال فترة الرياح الموسمية في الهند هذا القرن وإن البلاد قد تشهد تكرارا لموجات الحر بشكل متزايد في المستقبل، لكنها أضافت أن الوفيات المرتبطة بالحر انخفضت في السنوات الأخيرة.

وكانت درجات الحرارة في مارس آذار هي الأعلى في الهند في أكثر من قرن. وارتفعت درجات الحرارة بشكل غير عادي في أبريل نيسان ومايو أيار أيضا بسبب تغير المناخ بالأساس. وتقول الحكومة إن موجات الحر شائعة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا وعلوم الأرض جيتندرا سينغ للبرلمان “تبين أن متوسط درجة الحرارة خلال فترة الرياح الموسمية ارتفع في العقدين الماضيين”.

وتابع “ارتفاع درجة حرارة المحيط الهندي وتكرار الأحداث المناخية المرتبطة بظاهرة النينو بشكل أكبر في المستقبل قد يؤدي إلى زيادة تواتر موجات الحر واستمرارها لفترات طويلة في الهند”.

وقال سينغ إن متوسط درجة الحرارة في الهند خلال فترة الرياح الموسمية من يونيو حزيران إلى سبتمبر أيلول ارتفع إلى ما يقرب من 28.4 درجة مئوية العام الماضي من أقل من 28 درجة مئوية في عام 2001.

ومع ذلك، فقد انخفضت الوفيات بسبب موجات الحر في السنوات الأخيرة، وفقا للبيانات التي قدمها سينج لنواب البرلمان والتي استشهدت بتقارير صحفية.

وبداية من هذا العام وحتى يوليو حزيران، سجلت الهند 24 وفاة بسبب الحر فيما لم تسجل أي وفيات العام الماضي بأكمله مقارنة مع 25 وفاة في عام 2020 ومعدل وفيات مرتفع على مدى عدة سنوات بلغ 505 في 2019.

ولم يذكر الوزير سبب انخفاض عدد القتلى في السنوات القليلة الماضية.