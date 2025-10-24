الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
تسارع نمو أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو في أكتوبر بدعم من الطلب

منذ 3 ساعات
منطقة اليورو - الأناضول

أظهر مسح اليوم الجمعة أن أنشطة الأعمال في منطقة اليورو نمت بوتيرة متسارعة غير متوقعة في أكتوبر تشرين الأول مع تلقي الشركات طلبيات جديدة بأسرع معدل في عامين ونصف العام، مما يشير إلى أن اقتصاد التكتل اكتسب زخما في بداية الربع الأخير.

وصعد مؤشر مديري المشتريات المركب الذي تعده مؤسسة ستاندرد اند بورز جلوبال إلى 52.2 في أكتوبر تشرين الأول من 51.2 في سبتمبر أيلول، مواصلا الارتفاع للشهر العاشر على التوالي. وسجل المؤشر بذلك أيضا أعلى مستوى في 17 شهرا، مخالفا التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بالانخفاض إلى 51.0.

وأي قراءة فوق 50 للمؤشر تعني نمو الأنشطة أما ما دون ذلك فتشير لانكماش.

وقاد قطاع الخدمات مكاسب مؤشر أنشطة الأعمال، إذ صعد مؤشر القطاع إلى 52.6 من 51.3 في سبتمبر أيلول، ليسجل أعلى مستوى في 14 شهرا. وكان استطلاع رويترز توقع تراجع المؤشر إلى 51.1.

    المصدر :
  • رويترز

