تسارع وتيرة تصدير الحبوب الأوكرانية في سبتمبر بعد اتفاق الحبوب

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، الأربعاء، أن وتيرة تصدير الحبوب من أوكرانيا تسارعت في سبتمبر أيلول حتى الآن، لكن الكميات لا تزال أقل بكثير من مستويات الموسم الماضي.

وتراجعت صادرات الحبوب من أوكرانيا منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، وهو طريق رئيسي للشحن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتم رفع الحصار عن ثلاثة موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

وأظهرت بيانات الوزارة أن صادرات أوكرانيا من الحبوب بلغت 1.5 مليون طن في الأيام الثلاثة عشر الأولى من سبتمبر أيلول، أي أقل بنسبة 34 بالمئة من 2.3 مليون طن تم تصديرها في الفترة نفسها قبل عام. وكانت الصادرات أقل بنسبة 40 بالمئة في الأسبوع الأول من الشهر.

ولم تذكر الوزارة أي سبب لتسارع الوتيرة، لكن محللين يقولون إن الموانئ البحرية التي أعيد فتحها ساعدت في زيادة الشحنات من أوكرانيا.

وأشارت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اليوم الأربعاء إلى أن 134 سفينة شحن تحمل على متنها 3.1 مليون طن من السلع الزراعية المختلفة غادرت الموانئ الأوكرانية بموجب اتفاق الحبوب.