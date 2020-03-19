تستعد الحكومة الأمريكية لوباء فيروس كورونا الذي قد يستمر حتى 18 شهرًا

منذ شهرين تقريبا اعلنت أول حالة إصابة بفيروس كوروتا في الولايات المتحدة .

تستعد الحكومة الفيدرالية الآن لوباء قد يستمر حتى 18 شهرًا أو أكثر و “يتضمن موجات متعددة من المرض” ، حسب تقرير حصلت عليه CNN.

دقت المستشفيات بالفعل ناقوس الخطر خاصة بعد اختفاء الإمدادات الصحية ففي غضون 24 ساعة فقط ، ارتفعت الحالات بنسبة تزيد عن 40 ٪ في الولايات المتحدة. أعلنت الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع أنها ستساعد في تعويض النقص المحتمل في الإمدادات الطبية و انها ستزيد من القدرات الطبية .

حتى الآن ، قد ثبت أن ما يقرب من ٩٠٠٠ أمريكي ثبتت إصابتهم بالفيروس. وقد مات ١٤٩شخصا على الأقل.

قال الرئيس دونالد ترامب في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: “إنني أعتبر الكورونا ، إلى حد ما ، هدف رئيسي للحرب”. “أعني ، هذا ما نحاربه. إنه وضع صعب للغاية هنا.”

ولإبطاء انتشار الفيروس ، بدأ الحكام في جميع أنحاء البلاد في التحرك هذا الأسبوع ، حيث نفذوا إجراءات صارمة مثل إغلاق المدارس ، وانتقال الحانات والمطاعم إلى خدمات التناول فقط ، وفرض حظر على التجمعات الجماهيرية.

بعض قادة المدن في كاليفورنيا – بما في ذلك عمدة سان فرانسيسكو لندن بريد الذي كان أول من قام بسن مثل هذه السياسة – أمروا سكانهم “بالمأوى في مكانهم” ومغادرة منزلهم فقط إذا لزم الأمر و عند الضرورة القصوى.

يخضع حوالي 10 ملايين من السكان لهذا الأمر. كما طلبت مقاطعة سولانو ، وهي أحدث منطقة تنضم إلى مقاطعات منطقة الخليج في تنفيذها من السكان البقاء في الحجر والإغلاق حتى ٧ ابريل.

قالت الدكتورة بيلا ماتياس ، مسؤولة الصحة العامة في مقاطعة سولانو في بيان لها :”نحن نتعامل مع هذه الأزمة الصحية على محمل الجد ونحاول حماية مجتمعنا مع الاستمرار في التأكد من أن الأجزاء الأساسية من مقاطعتنا يمكن أن تعمل وتحاول تخفيف العبء الكبير الواقع على العمال والشركات” .

ولكن في العديد من المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، ثبت أن هذا العبء ضخم ولا يمكن نكرانه حاليا ، خاصة بعد معاناة المستشفيات في النقص الحاد من المعدات الطبية الكافية .

بدأنا نخيط الماسكات سويا

قال سكوت شتاينر ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Phoebe Putney Health Systems لشبكة CNN إن المستشفيات في جنوب غرب جورجيا ان المستشفى تماك اقنعة تكفيها فقط ل ٣ أيام .

وقال “لقد استخدمنا معدات كانت قد تكفينا ست اشهر قبل ازمة كورونا في ظرف أسبوع واحد فقط “.

كما أضاف ، بهدف حصول على اقنعة تدوم لفترات أطول ، صمم فريق خصيص من المستشفى لخياطة الأقنعة. وقال “هذه أغطية جراحية ، وهذا هو نموذجنا الأولي”. “لدينا حوالي 3،000 قناع محاك. نعتقد أنه يمكننا صنع ٢٠٠،٠٠٠ منهم. سيستغرق الأمر بضعة أسابيع ، لكن هذا ما يتعين علينا القيام به لأننا لا نعرف متى ستأتي الشحنة القادمة. ”

“لدينا من المعدات الوقاية الشخصية التي تكفينا اقل من نصف يوم” ، قالت الدكتورة آمي كومبتون فيليبس ، كبيرة الأطباء ونائب الرئيس التنفيذي لشركة بروفيدنس سانت جوزيف هيلث ، وهي نظام يضم أكثر من 50 مستشفى تقدم الخدمات لسبع ولايات أمريكية . “لقد كنا يائسين عمليا ، و نحاول العثور بأي طريقة على المعدات التي نحتاجها.”

كما تقول ان مجموع الأقنعة المستخدمة في هذه المستشفيات هو ٢٥٠،٠٠٠ قناع سنويا .. ما يوازي كمية الأقنعة المستخدمة في مستشفى واحد لمدة ٣ اشهر في ازمة كورونا. وقال كومبتون فيليبس: “لقد تجاوز الطلب العرض من المعدات لذا تلجأ المستشفيات إلى صنع معداتها الخاصة.”

اضافت : “سنقوم بطرح تحدٍ جديد و هو صنع ١٠٠ مليون قناع مع خطط حول كيفية بناء الأقنعة وكذلك التصميم حتى تتمكن من صنعها في المنزل. لأننا بحاجة إلى القيام بشيء ما. ونحن نعرف ان سلسلة التوريد العالمية “لقد تم ربطها الآن”.

تدابير الدولة لمكافحة النقص

وفي كينغ كاونتي بواشنطن ، التي كانت واحدة من أول المناطق التي عانت من حالات التفشي في الولايات المتحدة ، قال مسؤولون الأربعاء إنهم يقيمون مستشفى مؤقتًا في ملعب لكرة القدم.

سيؤمن الملعب المقاطعة ٢٠٠ سرير طبي إضافي في حين انه قدر مسؤولوا الصحة انهم بحاجة الى ما يقرب من ٣٠٠٠ سرير إضافي للبلاد.

يقول بيان صحفي صادر عن مدينة شورلاين بواشنطن: “إن هذا الوضع سريع التطور لذا يتطلب إجراءات سريعة وحاسمة”. “إن المقاطعة تتحرك لتلبية الحاجة المتزايدة لأسرّة المستشفيات في المنطقة و تقوم حاليًا بإعداد الخيام والبنية التحتية الأخرى.”

في ولاية ماريلاند ، يعمل مسؤولو الصحة على رفع أسرتهم الطبية بما لا يقل عن ٦٠٠٠ سرير .

قال حاكم ولاية ماريلاند لاري هوجان يوم الأربعاء “نحن قلقون بشأن قضايا مثل أسرة المستشفيات ، والقدرات ، والتعامل مع أشياء مثل معدات الحماية الشخصية وأجهزة التهوية وكل تلك الأشياء”. “يتخذ كل حاكم إجراءات مستقلة ضرورية لإنقاذ أرواح الناس في ولاياتهم ، وهي إجراءات غير مسبوقة نتخذها جميعًا.”

في نيويورك ، قال حاكم الولاية أندرو كومو أن الفيروس يجب أن يصل إلى الذروة في غضون ٤٥ يومًا وطلب ١١٠ آلاف سرير إضافي.

وأبلغ كريس كومو شبكة سي إن إن في وقت سابق من هذا الأسبوع “إنهم جميعاً يتحدثون عن تسوية المنحنى”. “أنا لا أرى منحنى. أرى موجة. والموجة ستكسر نظام الرعاية الصحية … وستكون تسونامي.”

تمتلك الولاية بالفعل 3000 جهاز تهوية ، لكن كومو تؤكد ان هذا العدد ليس كافيا.

تم اختيار مايكل داولينج ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Northwell Health ، من قبل حاكم نيويورك لقيادة فريق لتزويد المستشفيات ومتابعتها .وقال إنه يريد شراء ما يصل إلى ٥٠٠ من أجهزة التهوئة ، والتي يمكن أن تكلف ما يصل إلى ٢٠،٠٠٠ إلى ٤٠،٠٠٠ دولار للآلة.

وفي الوقت نفسه ، مع الطلب المتزايد بشكل مفاجئ على أجهزة التنفس الصناعي ، يعبر المصنعون عن عدم قدرتهم لمواكبة كمية الطلب على المعدات.

وقالت كاثرين إلسنر ، رئيسة فريق MarCom Ventilators في هاميلتون ميديكال إنك ، “ان الشركة قد تلقت بالفعل مئات الطلبات والطلبات خلال الأسابيع القليلة الماضية وهو اكثر مما يمكننا تقديمه حاليًا”.

وفي الوقت نفسه ، قد تضطر المستشفيات الريفية الأصغر في جميع أنحاء الولايات المتحدة – والتي لا تحتوي غالبًا على أكثر من 25 سريرًا وجهاز تنفس واحد فقط – إلى نقل المرضى إلى مرافق أكبر إذا رأوا زيادة في الحالات في مناطقهم.

قال آلان مورغان ، الرئيس التنفيذي لجمعية الصحة الريفية الوطنية: “هذه هي أمريكا الريفية فهناك نسبة عالية من كبار السن من ذوي الدخل المنخفض وذوي الاحتياجات الصحية العالية. لذلك إذا أي تجمع في مجتمع ريفي ، سوف يتحول إلى حالة سيئة بسرعة.”

لا يزال الكثير غير معروف عن الفيروس حتى الآن

على الرغم من وجود التوقعات بشأن ما قد يبدو عليه مسار الشهور القادمة بالنسبة للأمريكيين ونظام الرعاية الصحية والمجتمعات في جميع أنحاء العالم ، يقول مسؤول صحة أمريكي كبير أنه لا يزال هناك الكثير غير معروف عن هذا الفيروس.

وقال الدكتور أنتوني فوسي ، من معاهد الصحة الوطنية لشبكة CNN ليلة الأربعاء: “‘ الفيروس يتطور كل يوم ، ومع تطوره ما زلنا نتعلم المزيد والمزيد.”

في الأيام الأخيرة ، بدأ المسؤولون في التأكيد على الدور الذي قد يلعبه السكان الأصغر سنا في مدى انتشار الفيروس كما حث الشباب على الاستجابة للتحذيرات وأخذها على محمل الجد.

وقال فوشي “بقدر أهمية مسؤوليتك تجاه ، هناك مسؤولية تجاه المجتمع لحماية الضعفاء منه فمن من خلال عدم السماح للعدوى بالانتقال لك ، ستتأكد من انك لن تنقل العدوى عن غير قصد إلى شخص ضعيف “.

وقد أشارت الدراسات الحديثة بالإضافة الى تفشي المرض في ماساتشوستس إلى حقيقة أن السكان المصابين بالعدوى بدون أعراض سيكونون سبب في انتشار الفيروس أكثر مما أدرك مسؤولو الصحة.

“ربما سيكون جيل الألفية ، او أكبر جيل لدينا ، او حتى جيلنا المستقبلي ، الذي سينقلنا الى العقود المتعددة القادمة – قد يكون هناك عدد غير متناسب من الإصابات بين هذه المجموعات ” د. ديبورا بيركس ، منسق الاستجابة للفايروسات التاجية في البيت الأبيض

وقالت: “مرة أخرى ، سوف أدعو ذلك الجيل … ليس فقط إلى الاهتمام بالتوجيهات و الإجراءات ، ولكن لضمان حق كل واحد منكم في حماية بعضه البعض”. ” لقد اوقفنا العمل لتجنب التجمعات و المجموعات الكبيرةً و للحد من انتقال فيروس كورونا ، فالزموا منازلكم “.