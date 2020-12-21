تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الأحد، رصد مريض مصاب بالسلالة الجديدة من كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

وأضافت أن المصاب عاد من بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية على متن رحلة جوية هبطت في مطار فيوميتشينو بالعاصمة روما، ويخضع الآن للعزل.

وبدأت دول أوروبية مجاورة لبريطانيا إغلاق منافذها الحدودية أمام المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، وسط قلق من السلالة الجديدة سريعة الانتشار التي تسببت في ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

وكانت وكالة “إنترفاكس”، قد أفادت بأن المجلس الأوروبي برئاسة شارل ميشيل، عقد اجتماعا اليوم الأحد لبحث تبعات ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن “مكتب ميشيل عقد اجتماعا عبر الفيديو لتبادل المعلومات على مستوى عواصم دول الاتحاد الأوروبي حول آخر التطورات في ما يتعلق بالنوع الجديد من الفيروس والإجراءات المترتبة عن ذلك”.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا.

أعلنت فرنسا مساء اليوم الأحد أنها ستحظر دخول جميع الوافدين من بريطانيا لمدة 48 ساعة بداية من منتصف هذه الليلة.

كما أكد وزير الصحة الألماني ينس سبان، أن بلاده ستعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا اعتبارا من منتصف هذه الليلة وفرض قيود على الرحلات من جنوب إفريقيا اعتبارا من يوم الاثنين.

وقال سبان في تصريح لقناة “ARD TV”: “الطفرة الجديدة لفيروس كورونا والتي تم تحديدها في بريطانيا وجنوب إفريقيا هي حدث متوقع للوباء لكن الانتشار الأسرع للفيروس، وحدوث هذه الطفرة يغير الكثير”.