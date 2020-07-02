تسجيل أول ارتفاع عالمي في أسعار المواد الغذائية لعام 2020

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قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، إن أسعار الغذاء العالمية في حزيران سجّلت أوّل ارتفاع لها في 2020، ما يمثل تعافياً طفيفاً بعد انخفاضات حادة تسبب فيها كورونا.

وبلغ متوسط مؤشر “فاو” لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 93.2 نقطة الشهر الماضي بارتفاع 2.4% عن أيار الماضي.

وقالت “فاو”، إنها عدلت أساس كل مؤشراتها إذ غيرت فترة الأساس إلى 2014-2016 بعد أن كانت 2002-2004.

وفي ظل استمرار الضبابية في الأسواق، انتعشت أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان لتصل لأعلى مستوى في عدة أشهر بعد انخفاضات حادة شهدتها في أيار الماضي، لكن أغلب أسعار الحبوب واللحوم ظلت تتعرض لضغوط.

وعدلت “فاو” أيضا توقعاتها بالزيادة لموسم الحبوب في 2020 بنحو 9.3 مليون طن، وتنبأت أن يبلغ الإنتاج العالمي قرابة 2.790 مليار طن بزيادة ثلاثة بالمئة عن مستوى الحصاد القياسي المسجل في 2019.

يشار إلى أن البنك الدولي توقع مطلع الشهر الماضي بموجة انكماش في الاقتصاد العالمي بواقع 5.2 بالمئة خلال 2020، بسبب الصدمة السريعة والشديدة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا.

واعتبر البنك – في تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية – أن هذا الانكماش سيمثل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية.

وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد الأمريكي انكماشا بواقع 6.1 بالمئة العام الحالي، فيما سيشهد نموا بواقع 4 بالمئة العام المقبل.

وتنبأ التقرير بأن تشهد منطقة اليورو انكماشا اقتصاديا بواقع 9.1 بالمئة بنهاية العام الجاري.

وتوقع التقرير أن تنكمش اقتصادات الأسواق الصاعدة بنحو 2.5 بالمئة هذا العام، إذ من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6 بالمئة.

وخفض التقرير توقعاته بشأن نمو اقتصاد الصين إلى واحد بالمئة بعد أن كان 5.9 بالمئة.