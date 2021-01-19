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تسجيل أول حالة مصابة بـ"كورونا المتحور" في المغرب

19 - يناير - 2021
كورونا

المغرب تسجل أول إصابة بكورونا المتحور

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سجلت وزارة الصحة المغربية، مساء الاثنين، أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا في البلاد بميناء طنجة المتوسط لدى مواطن قادم من أيرلندا.

وجاء في بيان لوزارة الصحة المغربية إنه في إطار الرصد الوبائي “سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد المكتشفة مؤخرا بالمملكة المتحدة، بميناء طنجة المتوسط لدى مواطن مغربي قادم من أيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا”.

وأضافت أن المواطن لا تظهر عليه أي أعراض “ويوجد حاليا تحت العزل الصحي بالدار البيضاء”.

وقالت الوزارة إنه جرى التعامل معه ومع مخالطيه وفق النظام الصحي الجاري العمل به في المغرب.

وقررت السلطات المغربية كإجراء وقائي “منع الطائرات والمسافرين القادمين من أستراليا والبرازيل وأيرلندا ونيوزيلندا من الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 19 يناير الحالي وحتى إشعار آخر”.

وكان المغرب قد سجل حتى الآن 460 ألفا و144 إصابة بفيروس كورونا و7977 وفاة.

وأفادت الوزارة أنها تعتمد على “مجموعة من التدابير والإجراءات للكشف المبكر وحصر أية حالات للسلالة المتحورة والتكفل بالحالات”.

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