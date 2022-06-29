تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية الأربعاء إن بر الصين الرئيسي سجل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، منها 24 إصابة مصحوبة بأعراض و105 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 100 إصابة جديدة منها 16 إصابة مصحوبة بأعراض و84 بلا أعراض، ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 225605 إصابات بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

ولم تسجل العاصمة بكين أي إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض دون تغير عن اليوم السابق، بينما سجلت إصابة محلية واحدة جديدة بلا أعراض مقابل عدم تسجيل أي حالات في اليوم السابق.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية في شنغهاي أن المدينة لم تسجل إصابات محلية جديدة، دون تغير عن اليوم السابق.