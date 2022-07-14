تسجيل 16 إصابة بكورونا في اليمن

أعلنت اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في اليمن اليوم الخميس تسجيل 16 حالة مؤكدة بالفيروس، في ثاني حصيلة خلال الشهر الحالي وفي مؤشر على موجة جديدة من التفشي بالبلاد.

وذكرت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في بيان، أن الاصابات الجديدة بكوفيد-19 ، سجلت في محافظتي عدن وحضرموت بولقغ ست وسبع حالات على التوالي، وهما البؤرتان الرئيسيتان لتفشي الجائحة في البلاد قبل أكثر من عامين.

كما تم تسجيل ثلاث إصابات في محافظة لحج الجنوبية.

وأكد البيان عدم تسجيل أي حالة وفاة أو شفاء بالفيروس خلال الفترة الماضية.

كان اليمن أعلن في الرابع من يوليو تموز تسجيل ثماني حالات إصابة مؤكدة بالفيروس منها ست إصابات في عدن واثنتان في حضرموت، وذلك لأول مرة بعد ثلاثة أشهر من الانحسار الكبير للفيروس.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها بجنوب البلاد وشرقها منذ بدء الجائحة، إلى 11818، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2149 حالة و 591 حالة نشطة.