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تسجيل 6 حالات تجلط بالدم بين متلقي لقاح "أسترازينيكا" في سريلانكا

21 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2021 9:26 مساءً
لقاح أسترازينيكا

لقاح أسترازينيكا

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أعلنت وزيرة الصحة السريلانكية بافيترا وانياراتشي،عن تسجيل 6 حالات إصابة بتجلط دموي بين متلقي لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكورونا وإن 3 من المصابين بالجلطات توفوا.

وتلقى نحو مليون شخص في سريلانكا الجرعة الأولى من اللقاح المصنع في الهند.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية أعلنت في وقت سابق، عن اكتشاف “صلة محتملة” بين لقاح شركة “أسترازينيكا” ضد فيروس كورونا وظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.

وأقرت المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية الأوروبية، إيمر كوك، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، بأنه يجب اعتبار تلك الجلطات أعراضا جانبية محتملة للقاح الذي طورته شركة “أسترازينيكا” البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وخلصت الوكالة إلى أن أحد التفسيرات المعقولة لظهور تلك الجلطات مع انخفاض عدد الصفائح الدموية يكمن في الاستجابة المناعية، مما يؤدي إلى حالة مشابهة لتلك التي تظهر أحيانا في المرضى الذين يعالجون بالهيبارين.

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