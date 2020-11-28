تسرب غاز أدى إلى انفجار في مطعم بالرياض

أعلن الدفاع المدني السعودي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم السبت، مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، جراء انفجار سببه تسرب غاز في أحد المطاعم في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الدفاع المدني السعوي، : “باشر مدني الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية، نتج عنه وميض لحظي تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص آخرين”.

باشر مدني #الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي )تسبب في وفاة شخص من العاملين ، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة، بالإضافة إلى أضرار بالموقع وبعض المحلات المجاورة. pic.twitter.com/miBVZcahA7 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 28, 2020

وأشار الدفاع المدني السعودي إلى حدوث أضرار مادية في الموقع والمحلات المجاورة وإلى أن حالة المصابين مستقرة.